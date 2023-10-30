«Баскония» уволила Жоана Пеньярройя, Душко Иванович в 4-й раз возглавил клуб

Теги переходы Баскония Душко Иванович Црвена Звезда Жоан Пеньярройя Баскетбол

«Баскония» уволила главного тренера Жоана Пеньярройя и договорилась о подписании контракта с черногорским специалистом Душко Ивановичем, сообщает пресс-служба клуба.

Иванович вернулся в Виторию в четвертый раз в карьере.

66-летний тренер руководил «Басконией» с 2000-го по 2005-й, с 2008-го по 2012-й и с 2019-го по 2021-й.

На прошлой неделе Иванович был уволен из «Црвены Звезды» после трех подряд поражений в Евролиге.

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий