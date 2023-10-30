«Баскония» уволила Жоана Пеньярройя, Душко Иванович в 4-й раз возглавил клуб

« » уволила главного тренера Жоана Пеньярройя и договорилась о подписании контракта с черногорским специалистом , сообщает пресс-служба клуба.

Иванович вернулся в Виторию в четвертый раз в карьере.

66-летний тренер руководил «Басконией» с 2000-го по 2005-й, с 2008-го по 2012-й и с 2019-го по 2021-й.

На прошлой неделе Иванович был уволен из « » после трех подряд поражений в Евролиге.

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