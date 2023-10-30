«Баскония» уволила Жоана Пеньярройя, Душко Иванович в 4-й раз возглавил клуб
«Баскония» уволила главного тренера Жоана Пеньярройя и договорилась о подписании контракта с черногорским специалистом Душко Ивановичем, сообщает пресс-служба клуба.
Иванович вернулся в Виторию в четвертый раз в карьере.
66-летний тренер руководил «Басконией» с 2000-го по 2005-й, с 2008-го по 2012-й и с 2019-го по 2021-й.
На прошлой неделе Иванович был уволен из «Црвены Звезды» после трех подряд поражений в Евролиге.
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