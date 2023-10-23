Жоан Пеньярройя о возможном увольнении из «Басконии»: «Я не беспокоюсь»

Главный тренер «Басконии» Жоан Пеньярройя во время пресс-конференции отреагировал на слухи о возможной отставке на фоне неудачного старта в новом сезоне.

В испанской прессе называют уволенного из «Црвены Звезды» в качестве возможного сменщика Пеньярройи.

«Я не беспокоюсь. Спокойно отношусь к тому, что существует возможность моего увольнения. Команда должна быть более стабильной. Говорю это, потому что работаю с отличной группой игроков. Если бы меня беспокоило каждое критическое высказывание, то я бы уже висел на дереве.

На дворе все еще октябрь, сезон только начался. Я продолжу усердно работать, как всегда делал это по ходу карьеры. Если вы пришли сюда на мои похороны, то ничего такого не происходит. В данный момент я совершенно спокоен.

У меня отличный контакт с игроками. Меня и «Басконию» никто не хоронит», – заявил Пеньярройя.

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