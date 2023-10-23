Жоан Пеньярройя о возможном увольнении из «Басконии»: «Я не беспокоюсь»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония Душко Иванович чемпионат Испании Жоан Пеньярройя Баскетбол

Главный тренер «Басконии» Жоан Пеньярройя во время пресс-конференции отреагировал на слухи о возможной отставке на фоне неудачного старта в новом сезоне.

В испанской прессе называют уволенного из «Црвены Звезды» Душко Ивановича в качестве возможного сменщика Пеньярройи.

«Я не беспокоюсь. Спокойно отношусь к тому, что существует возможность моего увольнения. Команда должна быть более стабильной. Говорю это, потому что работаю с отличной группой игроков. Если бы меня беспокоило каждое критическое высказывание, то я бы уже висел на дереве.

На дворе все еще октябрь, сезон только начался. Я продолжу усердно работать, как всегда делал это по ходу карьеры. Если вы пришли сюда на мои похороны, то ничего такого не происходит. В данный момент я совершенно спокоен.

У меня отличный контакт с игроками. Меня и «Басконию» никто не хоронит», – заявил Пеньярройя.

Перемен! «Индиана»

Стив Керр владеет футбольной «Мальоркой». Это вообще как?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий