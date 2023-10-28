Чет Холмгрен в игре с «Кэвз» оформил дабл-дабл и обновил рекорд «Тандер» по блок-шотам для новичков

Теги Кливленд НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Чет Холмгрен Баскетбол

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен помог команде добиться второй победы на старте сезона – над «Кливлендом» в гостях (108:105).

Холмгрен оформил дабл-дабл и обновил рекорд «Тандер» по блок-шотам для новичков.

В активе Чета 16 очков, 13 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 7 блок-шотов.

За 31 минуту 2-й номер драфта-2022 реализовал 5 из 9 с игры (3 из 4 из-за дуги).

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7 комментариев

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Nightyork97
Ответ DirkMavs
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Ну так он на 2 года старше. 2 года в развитии это огромная разница. Холмгрен год в системе Оклы, Витек же с нуля стартует в мертвой команде. Нет, я не занижаю достижения Холмгрена, но в разы круче точно нет.
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Misha_Sapunov
Ответ DirkMavs
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в разы!)) аналитик малолетний))
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VKing24
Битва за новичка года будет жаркой)
+4
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Misha_Sapunov
Ответ DirkMavs
Мишутка раскрой глаза 👀 и читай внимательно я написал прямо сейчас а не в общем и наконец поменяй свою аву чья там нога у тебя на аве торчит )))
и что сейчас? блоков много поставил? все? молодец конечно, но это абсолютно разные ситуации. вемби цель защиты команды. против него думают как играть и это сложнее. чет пока какая-то там опция. вообще разные условия у них. и оба справляются.
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Artur Conan Doil
Ответ DirkMavs
Мишутка раскрой глаза 👀 и читай внимательно я написал прямо сейчас а не в общем и наконец поменяй свою аву чья там нога у тебя на аве торчит )))
Первый матч против Чикаго гляньте, как там его Драммонд на пятую точку садил и выдавливал. Вопрос времени когда они акклиматизируются и адаптируются. Главное чтобы без травм - это самое главное.
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