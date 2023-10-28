Центровой «Оклахомы» помог команде добиться второй победы на старте сезона – над « » в гостях (108:105).

Холмгрен оформил дабл-дабл и обновил рекорд «Тандер» по блок-шотам для новичков.

В активе Чета 16 очков, 13 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 7 блок-шотов.

За 31 минуту 2-й номер драфта-2022 реализовал 5 из 9 с игры (3 из 4 из-за дуги).

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