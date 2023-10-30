Йокич оформил дабл-дабл (28+14), «Денвер» одержал третью победу подряд

Теги Денвер НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич помог команде одержать третью победу в новом сезоне НБА (3-0).

Во встрече с «Оклахомой» (128:95) Йокич набрал 28 очков, 14 подборов и 5 передач.

За 30 минут серб реализовал 12 из 16 с игры.

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4 комментария

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Leshiy888
Йокич красава. Игровой интеллект просто зашкаливает + Антропометрические данные + Бросок. На выходе получаем MVP
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AnTikVar
Ну Холмгрена Джокер размотал в одну калитку, хотя Чет очень старался и в атаке был вполне неплох. Теперь бы посмотреть на Колю против Вембы.
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shooter77
Все, почти все аналитики - Йокич толстый, ленивый, устал и лошадки ему милее баскетбола.
Йокич - коней придержите)
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Максим Яблонский
Ответ AnTikVar
Ну Холмгрена Джокер размотал в одну калитку, хотя Чет очень старался и в атаке был вполне неплох. Теперь бы посмотреть на Колю против Вембы.
против Коллинза то есть?
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