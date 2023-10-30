Йокич оформил дабл-дабл (28+14), «Денвер» одержал третью победу подряд
Центровой «Денвера» Никола Йокич помог команде одержать третью победу в новом сезоне НБА (3-0).
Во встрече с «Оклахомой» (128:95) Йокич набрал 28 очков, 14 подборов и 5 передач.
За 30 минут серб реализовал 12 из 16 с игры.
Рекордное 51 очко Лавина в безвольном поражении «Чикаго» – симптом, а не противоречие
Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации
Йокич - коней придержите)