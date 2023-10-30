Центровой « » помог команде одержать третью победу в новом сезоне НБА (3-0).

Во встрече с «Оклахомой» (128:95) Йокич набрал 28 очков, 14 подборов и 5 передач.

За 30 минут серб реализовал 12 из 16 с игры.

Рекордное 51 очко Лавина в безвольном поражении «Чикаго» – симптом, а не противоречие

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