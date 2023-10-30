Майкл Мэлоун: «Пока что «Денвер» играет с тем настроем, который требуется для еще одной победы в чемпионате»

Теги Денвер НБА Оклахома-Сити Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после матча с «Оклахомой» (128:95) заявил, что доволен подходом команды на старте нового сезона.

Действующие чемпионы стартовали с трех побед подряд. 

«После победы в чемпионате у кого-то может сложиться мнение, что теперь нам надо просто появиться на месте, тогда мы снова выиграем. Но это не так. Сейчас новый сезон, который не имеет ничего общего с предыдущим, каким бы волшебным он ни был.

Прошло всего три матча, пока еще очень рано давать оценки. И все же пока что «Денвер» играет с тем настроем, который требуется для еще одной победы в чемпионате», – заявил Мэлоун.

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1 комментарий

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Lay's
Оклу вчера они, конечно, на классе раскидали) им бы на бенч еще какого-нибудь ветерана на четверку найти, тогда в целом будут главными претендентами пока на чемпионство.

Вроде все у них хорошо, но есть чуйка, что глубины может не хватить)
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