Майкл Мэлоун: «Пока что «Денвер» играет с тем настроем, который требуется для еще одной победы в чемпионате»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после матча с «Оклахомой» (128:95) заявил, что доволен подходом команды на старте нового сезона.
Действующие чемпионы стартовали с трех побед подряд.
«После победы в чемпионате у кого-то может сложиться мнение, что теперь нам надо просто появиться на месте, тогда мы снова выиграем. Но это не так. Сейчас новый сезон, который не имеет ничего общего с предыдущим, каким бы волшебным он ни был.
Прошло всего три матча, пока еще очень рано давать оценки. И все же пока что «Денвер» играет с тем настроем, который требуется для еще одной победы в чемпионате», – заявил Мэлоун.
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