Главный тренер « » после матча с «Оклахомой» (128:95) заявил, что доволен подходом команды на старте нового сезона.

Действующие чемпионы стартовали с трех побед подряд.

«После победы в чемпионате у кого-то может сложиться мнение, что теперь нам надо просто появиться на месте, тогда мы снова выиграем. Но это не так. Сейчас новый сезон, который не имеет ничего общего с предыдущим, каким бы волшебным он ни был.

Прошло всего три матча, пока еще очень рано давать оценки. И все же пока что «Денвер» играет с тем настроем, который требуется для еще одной победы в чемпионате», – заявил Мэлоун.

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов