Виктор Вембаньяма после «-40» в матче с «Клипперс»: «Полезный опыт»
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма подвел итоги матча с «Клипперс» (83:123), в котором его команда уступила с разницей «-40».
В третьем для себя матче НБА Вембаньяма набрал 11 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.
«Дело даже не в том, насколько серьезными будут неудачи, а в том, насколько стойкими мы окажемся.
Не вижу причин расстраиваться после трех матчей сезона. Это полезный опыт», – заявил 19-летний француз.
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