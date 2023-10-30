Виктор Вембаньяма после «-40» в матче с «Клипперс»: «Полезный опыт»

Теги Клипперс Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма подвел итоги матча с «Клипперс» (83:123), в котором его команда уступила с разницей «-40».

В третьем для себя матче НБА Вембаньяма набрал 11 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.

«Дело даже не в том, насколько серьезными будут неудачи, а в том, насколько стойкими мы окажемся.

Не вижу причин расстраиваться после трех матчей сезона. Это полезный опыт», – заявил 19-летний француз.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

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11 комментариев

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ST-L
Ответ ArizonaCactus
Не устану повторять, рано его записали в AllStar-ы, ему еще пахать и пахать! А то уже и корону надели и задницу зацеловали...
что бы мы делали без тебя, открываешь нам глаза, спасибо тебе брат
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xQcoW
Всего лишь 5 подборов?
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A. V.
Думал в сказку попал? Добро пожаловать в НБА!
+2
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ST-L
Ответ ArizonaCactus
Наслаждайся!
надеюсь будешь чаще радовать своими инсайтами и открытиями, они бесценны. весь мир думал можно просто записать в AllStar-ы без пахоты, надеть корону и целовать задницу.
+1
0
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ArizonaCactus
Не устану повторять, рано его записали в AllStar-ы, ему еще пахать и пахать! А то уже и корону надели и задницу зацеловали...
+3
-3
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Александр Спирин
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Greek11111
Он хотя бы играет, уже хорошо, в отличии от многих первых номеров драфта
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Fungus_Amongus
Не впечатлил. Зубац сильнее.
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ArizonaCactus
Ответ ST-L
надеюсь будешь чаще радовать своими инсайтами и открытиями, они бесценны. весь мир думал можно просто записать в AllStar-ы без пахоты, надеть корону и целовать задницу.
Да я и сам удивлен, что приходится такие, казалось бы, очевидные вещи объяснять, но чего не сделаешь, ради просвещения. Так что, пользуйся моими дарами знаний по полной и ни в чем себе не отказывай.
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Misha_Sapunov
Ответ Александр Спирин
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из аэропорта махачкалы пишешь?
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