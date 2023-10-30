Бигмен « » подвел итоги матча с « » (83:123), в котором его команда уступила с разницей «-40».

В третьем для себя матче НБА Вембаньяма набрал 11 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.

«Дело даже не в том, насколько серьезными будут неудачи, а в том, насколько стойкими мы окажемся.

Не вижу причин расстраиваться после трех матчей сезона. Это полезный опыт», – заявил 19-летний француз.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило