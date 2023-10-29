Дарвин Хэм: «Вембаньяме предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет сравнивать с Леброном Джеймсом»

Главный тренер « » заявил, что новичку « » предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет сравнивать с .

«Он близок, но мы только в самом начале пути. Молодой парень действительно впечатляет, судя по тому, что я видел. Но ему предстоит пройти долгий путь.

У него определенно есть потенциал, но если говорить о долговечности, заботе о своем теле, проделанной работе… у него есть потенциал, но время покажет», – сказал тренер.

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