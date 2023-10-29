Дарвин Хэм: «Вембаньяме предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет сравнивать с Леброном Джеймсом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что новичку «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет сравнивать с Леброном Джеймсом.

«Он близок, но мы только в самом начале пути. Молодой парень действительно впечатляет, судя по тому, что я видел. Но ему предстоит пройти долгий путь.

У него определенно есть потенциал, но если говорить о долговечности, заботе о своем теле, проделанной работе… у него есть потенциал, но время покажет», – сказал тренер.

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3 комментария

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copti_san
Дак Вембаньяму вообще больше с Дюрэнтом сравнивают, он гораздо больше по скиллсету и телосложению на него похож, только ещё выше на 15см
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vlasovsport
Он уже прошел. Перевести игру в овертайм во второй игре в своей карьере в НБА - кто так делал?
+2
-2
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vzi
Ответ copti_san
Дак Вембаньяму вообще больше с Дюрэнтом сравнивают, он гораздо больше по скиллсету и телосложению на него похож, только ещё выше на 15см
По скиллам да.
Но по хайпу его сравнивают с Лёбой.
Лиге нужен новый плакатный игрок.
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