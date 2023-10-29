Дарвин Хэм: «Вембаньяме предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет сравнивать с Леброном Джеймсом»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что новичку «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет сравнивать с Леброном Джеймсом.
«Он близок, но мы только в самом начале пути. Молодой парень действительно впечатляет, судя по тому, что я видел. Но ему предстоит пройти долгий путь.
У него определенно есть потенциал, но если говорить о долговечности, заботе о своем теле, проделанной работе… у него есть потенциал, но время покажет», – сказал тренер.
Но по хайпу его сравнивают с Лёбой.
Лиге нужен новый плакатный игрок.