Звездный форвард « » помог команде одержать пятую победу подряд.

38-летний Джеймс набрал 37 очков (14 из 28 с игры), 8 подборов и 7 передач за 38 минут в матче с « » (136:134).

У «озерников» впервые в сезоне 5-матчевая победная серия. В последних семи встречах калифорнийцы побеждали шесть раз.

«Лейкерс» последний раз выдавали подобную серию с 9 по 19 мая 2021 года, когда они взяли шесть матчей подряд, закрывая регулярный чемпионат сезона-20/21.

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