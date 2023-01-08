Леброн Джеймс набрал 37 очков, 8 подборов и 7 передач в победной встрече с «Сакраменто»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде одержать пятую победу подряд.
38-летний Джеймс набрал 37 очков (14 из 28 с игры), 8 подборов и 7 передач за 38 минут в матче с «Сакраменто» (136:134).
У «озерников» впервые в сезоне 5-матчевая победная серия. В последних семи встречах калифорнийцы побеждали шесть раз.
«Лейкерс» последний раз выдавали подобную серию с 9 по 19 мая 2021 года, когда они взяли шесть матчей подряд, закрывая регулярный чемпионат сезона-20/21.
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Но с другой - вся 4я четверть абсолютно одинаковая: проход - и 2 из-под кольца. То ли полная импотенция Сакраменто, то ли боязнь фола, но как-то на товарняк похоже больше, чем на игру
Но в 38 лет - 38.0 PPG: ) (в играх 4-0)
Следующие двое в том же возрасте
25.0 — Хавличек
21.2 — Джордан