Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл во время второго матча с « » (103:108, 0-2) получил неспортивный фол первой степени за нарушение на .

Лидер «озерников» был недоволен решением, которое судьи приняли после просмотра повтора.

«Что он сделал?» – спросил Джеймс у судей.

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА

Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»