«Что он сделал?» Леброн был недоволен неспортивным фолом Д’Анджело Расселлу

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео судьи НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл во время второго матча с «Денвером» (103:108, 0-2) получил неспортивный фол первой степени за нарушение на Джамале Мюррэе.

Лидер «озерников» Леброн Джеймс был недоволен решением, которое судьи приняли после просмотра повтора.

«Что он сделал?» – спросил Джеймс у судей.

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

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8 комментариев

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vufer
Гы. Леброна так срубят - он будет валяться а потом спрашивать - почему обидчика не удалили.

А по фолу - Расселл заехал локтём по лицу. Да, не специально. Поэтому фол 1й степени а не второй.
+41
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+38
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Tim Timson
приземление на одну ногу жуткое. чем то травму Клэя напомнило. несмотря на визуально не преднамеренный фол, двумя руками за то что дали неспортивный
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Олененок Бэмби
Ответ Амбидекстер Сцевола
Не флагрант, конечно. Судьи наверное скомпенсировать свою ошибку в одном из предшествующих эпизодов решили, раз даже после пересмотра такое решение вынесли. На деле, комментатор правильно говорит, только поощряют театральные падения после контакта. Впору новый приз учреждать, Vlade Divac trophy например.
Локоть в голову. Что тут театрального, смотри не замедленный повтор, а оригинал, на какой скорости они встретились.
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Евгений Михеев
Этот момент прям новости достоин отдельной ?) Необычно.
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Андрей Блинцов
Лучше бы ты был недоволен что 9 из 19 забил. И когда хотел выпендриться и в аут мяч выкинул, вместо того чтоб сверху забить
+3
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Dooomer
Ударил по носу, чо. Очень приятно получить так.
0
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