«Что он сделал?» Леброн был недоволен неспортивным фолом Д’Анджело Расселлу
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл во время второго матча с «Денвером» (103:108, 0-2) получил неспортивный фол первой степени за нарушение на Джамале Мюррэе.
Лидер «озерников» Леброн Джеймс был недоволен решением, которое судьи приняли после просмотра повтора.
«Что он сделал?» – спросил Джеймс у судей.
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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
А по фолу - Расселл заехал локтём по лицу. Да, не специально. Поэтому фол 1й степени а не второй.