Жоан Пеньярройя о своем будущем в «Басконии»: «Мы уже неделю на первых полосах газет. Я ничего не знаю»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония чемпионат Испании Жоан Пеньярройя Баскетбол

«Баскония» крупно уступила «Андорре» (68:85) в матче чемпионата Испании. Это пятое поражение команды кряду.

Главный тренер Жоан Пеньярройя не знает о своем будущем в команде.

«Нет, нет, нет. Я ничего не знаю. Ни с кем ни о чем не разговаривал. Мы уже неделю на первых полосах газет, а мне все время задают один и тот же вопрос. И я отвечу вам одно и то же: я ничего не знаю.

Не могу рассуждать о том, чего я не знаю. У вас у всех могут быть свои источники, но я здесь, и я абсолютно ничего не знаю.», – заявил специалист.

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