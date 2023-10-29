Жоан Пеньярройя о своем будущем в «Басконии»: «Мы уже неделю на первых полосах газет. Я ничего не знаю»
«Баскония» крупно уступила «Андорре» (68:85) в матче чемпионата Испании. Это пятое поражение команды кряду.
Главный тренер Жоан Пеньярройя не знает о своем будущем в команде.
«Нет, нет, нет. Я ничего не знаю. Ни с кем ни о чем не разговаривал. Мы уже неделю на первых полосах газет, а мне все время задают один и тот же вопрос. И я отвечу вам одно и то же: я ничего не знаю.
Не могу рассуждать о том, чего я не знаю. У вас у всех могут быть свои источники, но я здесь, и я абсолютно ничего не знаю.», – заявил специалист.
Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации
Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов
Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов
Комментарии