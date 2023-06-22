Жоан Пеньярройя останется главным тренером «Басконии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония чемпионат Испании Жоан Пеньярройя Баскетбол

«Баскония» и главный тренер Жоан Пеньярройя договорились о продлении контракта еще на один сезон.

54-летний специалист не сумел вывести «Басконию» в плей-офф Евролиги с результатом 18-16. Команда также вылетела из плей-офф ACB и Кубка Испании.

Пеньярройя пришел в «Басконию» в прошлом году из «Валенсии». Он является двукратным победителем Лиги чемпионов ФИБА с «Сан-Пабло Бургос» (2020, 2021).

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