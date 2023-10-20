Тайлер Хирро о своей ценности на рынке: «У меня потенциал стать лучшим скорером НБА»

Атакующий защитник « » высоко оценил свои баскетбольные навыки.

Хирро в интервью The Ringer спросили, как он оценивает свою настоящую стоимость на рынке после того, как летом многие команды не считали его столь ценным активом.

«Я один из лучших молодых скореров в лиге.

И у меня есть потенциал стать лучшим скорером в какой-то момент», – ответил Хирро.

Лучший «шестой»-2022, Хирро в прошлом сезоне набирал в среднем 20,1 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи при 43,9% реализации с игры и 37,8% из-за дуги.

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