Джейлен Макдэниелс: «Думал, что останусь в «Филадельфии», но мне предложили минималку»

Теги Филадельфия Торонто НБА Джейлен Макдэниэлс Баскетбол

Легкий форвард «Торонто» Джейлен Макдэниелс рассказал, что в прошедшее межсезонье надеелся остаться в «Филадельфии», но получил минимальное предложение.

«Было что-то около минималки. Я не мог на такое пойти.

Даже не знаю, что произошло. Думал, что останусь в «Сиксерс». Но «Торонто» был заинтересован во мне, предложил достойный контракт, ну и все такое, можно сказать, поэтому мне пришлось согласиться», – сказал Макдэниелс.

Он подписался с «Рэпторс» на 2 года и 9,3 млн долларов.

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