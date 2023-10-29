Наз Рид: «Никуда не собирался переходить летом. Мне нравится в «Тимбервулвз». Сегодня он набрал 25 очков и 8 подборов против «Хит»

Теги Майами Миннесота НБА Наз Рид Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Наз Рид признался, что не собирался покидать команду в прошедшее межсезонье.

Летом он заключил продление контракта с организацией на 3 года и 42 миллиона долларов.

Сегодня против «Майами» (106:90) Рид отметился 25 набранными очками (10 из 14 с игры), 8 подборами и 2 перехватами. В концовке встречи болельщики «Тимбервулзв» скандировали имя бигмэна.

«Невероятно. Особенно на таком уровне – о таком можно только мечтать. Никогда не можешь представить себе что-то настолько особенное. Я благодарен каждому человеку, который участвовал в этом.

Никуда не собирался переходить летом. Мне здесь нравится. Это особенное место. Я хотел остаться здесь и продолжить прогрессировать. С каждым годом я становился все лучше и лучше, так что у меня не было причин покидать организацию», – сказал Рид.

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