Наз Рид остался в «Миннесоте» – 42 млн долларов за три года

Теги переходы Миннесота НБА Наз Рид Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Наз Рид (23 года, 206 см) договорился с клубом о новом трехлетнем контракте на 42 миллиона долларов с опцией игрока на последний год.

Контракт Рида истек по окончании сезона-2022/23, игрок должен был стать неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Рид набирал 11,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч. Это его лучшие показатели в карьере.

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2 комментария

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Naduvnoy
Ответ Лиллард унижатель!
Многовато для человека с ротацией всего в 18 минут.
Да еще и в команде, где есть Гобер и Таунс на его позиции.
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