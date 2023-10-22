Чемпионат Греции. «Колоссос» примет «Олимпиакос», «Арис» сыграет с «Кардицасом»

Теги результаты Арис Олимпиакос чемпионат Греции Колоссос Кардицас Баскетбол

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Колоссос» примет «Олимпиакос», «Арис» сыграет с «Кардицасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Олимпиакос
Дата проведения
22 октября, 17.15, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Арис – Кардицас
Дата проведения
22 октября, 20.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, Промитеас – 2-0, Лаврион – 2-0, ПАОК – 2-1,Колоссос – 1-1, Арис – 1-1, Аполлон – 1-2,  АЕК – 1-2, Марусси – 0-2, Кардицас – 0-2, Перистери – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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