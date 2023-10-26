Джастин Андерсон продолжит карьеру в «Бреогане»

Теги переходы НБА чемпионат Испании Бреоган Джастин Андерсон Баскетбол

Испанский «Бреоган» объявил о подписании контракта с форвардом Джастином Андерсоном (29 лет, 196 см).

Как сообщает El Progreso, американец подписал двухмесячный контракт, временно заменив травмированного Тони Накича.

Андерсон был выбран «Далласом» под 21-м номером на драфте НБА 2015 года. С 2015 по 2017 год он принадлежал «Мэверикс», а также играл в G-лиге за «Техас». Затем он выступал за «Филадельфию», «Атланту», «Бруклин», «Кливленд» и «Индиану».

В прошлом сезоне Андерсон играл в G-лигге, набирая в среднем 22,9 очка, 5,1 подбора и 5 передач за игру при 32,5% из-за дуги.

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий