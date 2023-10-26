Джастин Андерсон продолжит карьеру в «Бреогане»

Испанский «Бреоган» объявил о подписании контракта с форвардом (29 лет, 196 см).

Как сообщает El Progreso, американец подписал двухмесячный контракт, временно заменив травмированного Тони Накича.

Андерсон был выбран «Далласом» под 21-м номером на драфте 2015 года. С 2015 по 2017 год он принадлежал «Мэверикс», а также играл в G-лиге за «Техас». Затем он выступал за «Филадельфию», «Атланту», «Бруклин», «Кливленд» и «Индиану».

В прошлом сезоне Андерсон играл в G-лигге, набирая в среднем 22,9 очка, 5,1 подбора и 5 передач за игру при 32,5% из-за дуги.

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