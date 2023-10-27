«Ховентуд» расстанется с Чинану Онуаку

Центровой Чинану Онуаку (26 лет, 208 см) покинет «Ховентуд», сообщает журналист Israel Hayom Томер Гивати.

Стороны заключили 1-летний контракт в прошедшее межсезонье.

В шести матчах чемпионата Испании бигмэн набирал в среднем 8,2 очка и 4,2 подбора. В минувшем сезоне он выступал за тель-авивский «Хапоэль» (10,7 очка, 7,5 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за игру в Еврокубке).

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