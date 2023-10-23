Единая лига ВТБ. МБА примет «Руну»

Теги результаты Единая лига ВТБ МБА Руна Баскетбол

В понедельник, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве состоится встреча между МБА и «Руной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА – Руна
Дата проведения
23 октября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 5-0, Руна – 4-1, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Енисей – 4-2, Нижний Новгород – 3-2, Зенит – 3-3, Астана – 1-1, Парма – 2-3, Уралмаш – 2-3, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 1-4, Автодор – 1-4, Минск – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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