Единая лига ВТБ. МБА примет «Руну»
В понедельник, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве состоится встреча между МБА и «Руной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 5-0, Руна – 4-1, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Енисей – 4-2, Нижний Новгород – 3-2, Зенит – 3-3, Астана – 1-1, Парма – 2-3, Уралмаш – 2-3, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 1-4, Автодор – 1-4, Минск – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Комментарии