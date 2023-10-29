Атакующий защитник « » набрал 27 очков в победном матче против « » – 113:106.

«Уизардс» одержали победу в первом домашнем матче сезона.

Пул стал самым результативным игроком встречи. Бывший игрок «Голден Стэйт» реализовал 8 из 23 с игры, 4 из 12 из-за дуги, 7 из 9 с линии штрафных, а также записал на свой счет 4 подбора, 2 передачи, перехват, блок-шот и 5 потерь.

Кайл Кузма добавил 21 очко и 13 подборов, Кори Кисперт отметился 22 очками, выйдя со скамейки запасных.

В составе «Гризлис» отличился Десмонд Бэйн – 26 очков и 5 передач.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!