Андрей Кириленко: «Мы в РФБ могли пойти путем скандалов и расследований, но выбрали другой, более скучный – с большим количеством дел»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о приоритетах организации при работе по популяризации и развитию российского баскетбола.

«Помню, в самом начале мы сели с командой и стали обсуждать, как нам решать первостепенную задачу популяризации баскетбола. Мы могли пойти путем скандалов, интриг, расследований и сплетен, но выбрали другой, более скучный путь с большим количеством дел, о которых мало кто услышит, но они принесут результат.

Когда я пришел работать в федерацию, я разложил себе задачи по времени. В первые четыре года необходимо было заняться структурой федерации, бюджетом, международными отношениями, полностью заложить фундамент организации. А следующее четырехлетие было решено посвятить уже развитию инфраструктуры и регионов. И сейчас регионы ежегодно получают более 100 млн рублей на свое развитие. Что касается инфраструктуры, то есть три разных проекта, и каждый по-своему очень важен. Первый – небольшой: мы меняем щиты по всей стране на разных площадках в селах, маленьких и больших городах. Второй, уже более крупный – развитие центров уличного баскетбола. За три года мы построили 18 ЦУБов от Калининграда до Хабаровска. Там играет огромное число детей – через них за год проходят порядка 250 000 человек.

Есть и крупные проекты. Во Внуково, например, заложен флагманский центр развития национальных сборных, где планируется построить три площадки, спортивный комплекс, отель, тренажерный зал, зону восстановления, классы для детей, чтобы они там занимались, как в интернате. Такие же три центра хотим сделать в Калининграде, Архангельске и Челябинске, а со временем и в нескольких других регионах», – заявил Кириленко.

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