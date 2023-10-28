Бывший игрок НБА, ныне президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о том, как в лиге менялся подход к внешнему образу баскетболистов.

«Когда я только приехал в НБА, никто не обращал внимания на то, в каком виде ты приезжаешь на матчи. Даже дресс-кода тогда не было, поэтому мы одевались во что хотели. Не было соцсетей, не настолько развит был интернет, чтобы изображения разлетались со скоростью света. Года через четыре ввели дресс-код, все команды начали приезжать на матчи в костюмах. Благодаря этому, кстати, у меня до сих пор нет проблем с деловым дресс-кодом – висит около 30 костюмов с того времени, которые я, кажется, так и не менял. Лет семь назад дресс-код снова изменился, спортсмены стали позволять себе модные, трендовые вещи. Теперь приезд баскетболистов на матчи стал своего рода маленьким шоу: игроки становятся популярнее, их внешний вид обсуждают в соцсетях. Конечно, они перестали выбирать скучные худи, а придумывают экстравагантные образы, через которые самовыражаются или же троллят соперника.

Это все здорово, но на самом деле, главное для нас – игра в баскетбол, а для успеха в баскетболе вообще не важно, как ты выглядишь и какой у тебя имидж. Можно быть как , который ходил в широких балахонах и говорил: «Тренироваться? А зачем нам тренироваться»? Или как , который все время молчал и его называли самым скучным чемпионом НБА. Или как – великий чемпион, но эгоист, плевавший на всех с высокой колокольни. Или Мэджик , который всегда улыбался и был душкой. И все они были топовыми успешными баскетболистами. Одного рецепта нет. Можно быть шоумейкером или тихоней, ни то, ни другое не помешает тебе быть успешным. Все зависит от внутреннего состояния и характера. Надо быть собой, успех все равно тебя найдет», – заявил Кириленко.

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