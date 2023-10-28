Чемпионат Италии. «Брешия» сыграет с «Тренто», «Динамо Сассари» примет «Дертону»
В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.
«Брешия» сыграет с «Тренто», «Динамо Сассари» примет «Дертону».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 20.30, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 28 октября, 21.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
Положение команд: Виртус – 4-0, Венеция – 4-0, Брешия – 4-0, Милан – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-1, Наполи – 3-1, Тренто – 3-1, Дертона – 2-2, Скафати – 2-2, Динамо Сассари – 1-3, Варезе – 1-3, Виктория Либертас – 1-3, Ваноли Кремона – 1-3, Пистоя – 0-4, Тревизо – 0-4, Бриндизи – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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