Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Дертоны», «Виртус» примет «Динамо Сассари» и другие матчи

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

« » в гостях сыграет с «Дертоной», «Виртус» примет «Динамо Сассари».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 3-0, – 3-0, – 3-0, Реджо-Эмилия – 3-1, – 2-1, Тренто – 2-1, Милан – 2-1, Дертона – 2-1, Варезе – 1-2, Виктория Либертас – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Скафати – 1-2, Ваноли Кремона – 1-3, Пистоя – 0-3, Тревизо – 0-3, Бриндизи – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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