Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Дертоны», «Виртус» примет «Динамо Сассари» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Милан Виртус Варезе Виктория Либертас Скафати Наполи Рейер Венеция Бриндизи Динамо Сассари Тренто Брешия Тревизо Дертона Пистоя Баскетбол

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

«Милан» в гостях сыграет с «Дертоной», «Виртус» примет «Динамо Сассари».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Варезе – Тренто
Дата проведения
22 октября, 17.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Тревизо – Рейер Венеция
Дата проведения
22 октября, 18.00, «PalaVerde»
Онлайн матча

Наполи – Бриндизи
Дата проведения
22 октября, 18.30, «PalaEldo»
Онлайн матча

Дертона – Милан
Дата проведения
22 октября, 19.15, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Скафати
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Пистоя – Брешия
Дата проведения
22 октября, 20.30, «PalaCarrara»
Онлайн матча

Виртус – Динамо Сассари
Дата проведения
22 октября, 21.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Венеция – 3-0, Виртус – 3-0, Брешия – 3-0, Реджо-Эмилия – 3-1, Наполи – 2-1, Тренто – 2-1, Милан – 2-1, Дертона – 2-1, Варезе – 1-2, Виктория Либертас – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Скафати – 1-2, Ваноли Кремона – 1-3, Пистоя – 0-3, Тревизо – 0-3, Бриндизи – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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