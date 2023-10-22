Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Дертоны», «Виртус» примет «Динамо Сассари» и другие матчи
В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.
«Милан» в гостях сыграет с «Дертоной», «Виртус» примет «Динамо Сассари».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 17.30, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 18.00, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 22 октября, 18.30, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.15, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 20.30, «PalaCarrara»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.00, «Virtus Arena»
Положение команд: Венеция – 3-0, Виртус – 3-0, Брешия – 3-0, Реджо-Эмилия – 3-1, Наполи – 2-1, Тренто – 2-1, Милан – 2-1, Дертона – 2-1, Варезе – 1-2, Виктория Либертас – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Скафати – 1-2, Ваноли Кремона – 1-3, Пистоя – 0-3, Тревизо – 0-3, Бриндизи – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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