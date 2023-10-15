Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Виртус», «Варезе» сыграет с «Дертоной» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Виртус Варезе Скафати Наполи Тренто Брешия Дертона Пистоя Баскетбол

В воскресенье, 15 октября, пройдут четыре матча регулярного чемпионата итальянской Серии А.

«Тренто» примет «Виртус», «Варезе» сыграет с «Дертоной».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Брешия – Наполи
Дата проведения
15 октября, 18.00, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Тренто – Виртус
Дата проведения
15 октября, 19.30, «PalaTrento»
Онлайн матча

Скафати – Пистоя
Дата проведения
15 октября, 20.30, «PalaMangano»
Онлайн матча

Варезе – Дертона
Дата проведения
15 октября, 21.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Венеция – 3-0, Виртус – 2-0, Наполи – 2-0, Брешия – 2-0, Тренто – 2-0, Милан – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Варезе – 1-1, Дертона – 1-1, Ваноли Кремона – 1-2, Виктория Либертас – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Скафати – 0-2, Пистоя – 0-2, Тревизо – 0-3, Бриндизи – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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