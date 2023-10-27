Клэй Томпсон: «82 игры провести, наверное, будет сложно, но почему бы не стремиться к 75 и больше?»

Атакующий защитник « » настроен на максимально продуктивный сезон.

«Я готов играть столько, сколько могу. Надеюсь, приблизимся к 70 матчам. Это было бы моей целью. 82 игры провести, наверное, будет сложно, но почему бы не стремиться к 75 и больше?

Я не был настолько здоров, как сейчас, уже много лет», – сказал Томпсон прессе на утренней тренировке.

Защитник полностью пропустил сезоны-2019/20 и 2020/21 из-за травм, а в сезоне-2021/22 сыграл только в 32 матчах.

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