Клэй Томпсон: «82 игры провести, наверное, будет сложно, но почему бы не стремиться к 75 и больше?»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон настроен на максимально продуктивный сезон.

«Я готов играть столько, сколько могу. Надеюсь, приблизимся к 70 матчам. Это было бы моей целью. 82 игры провести, наверное, будет сложно, но почему бы не стремиться к 75 и больше?

Я не был настолько здоров, как сейчас, уже много лет», – сказал Томпсон прессе на утренней тренировке.

Защитник полностью пропустил сезоны-2019/20 и 2020/21 из-за травм, а в сезоне-2021/22 сыграл только в 32 матчах.

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3 комментария

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mailman
был, помнится такой Эй Си Грин вроде, что то около 1000 игр подряд сыграл, без единого пропуска, а тут аж 75! прям очень смелое заявление!
+7
0
+7
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Anton!o :)
Ответ mailman
был, помнится такой Эй Си Грин вроде, что то около 1000 игр подряд сыграл, без единого пропуска, а тут аж 75! прям очень смелое заявление!
1192
+2
0
+2
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Леонид Леонид
Золотые слова.)
0
0
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