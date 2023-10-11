Лидер « » не выглядел расстроенным после поражения команды в товарищеском матче с « » (123:127) в Мадриде.

Дончич рассмеялся после ключевого 3-очкового на последних секундах, а после сирены тепло поприветствовал игроков испанского клуба.

Словенец отыграл всего 5 минут, набрав 9 очков и 1 передачу.

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