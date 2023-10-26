Лука Дончич стал первым игроком в истории «Мавс» с трипл-даблом в первой игре сезона – 33+13+10 против «Сперс»
«Даллас» в гостевом матче обыграл «Сан-Антонио» – 126:119.
Лидер «Мавс» Лука Дончич отметился трипл-даблом: 33 очка, 13 подборов и 10 передач.
За 34 минуты на площадке словенец реализовал 13 из 25 бросков с игры (3 из 11 из-за дуги) и 4 из 7 с линии.
Он стал первым игроком в истории «Маверикс» с трипл-даблом в первом матче сезона.
Дончич также присоединился к Яннису Адетокумбо (2019 г.) и Оскару Робертсону (1961 г., 1966 г.) как единственным игрокам в истории НБА с 30-очковым трипл-даблом в первой игре регулярки.
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Но факт остается фактом. Он феерит только в проходных играх. Как только наступает плов, против него играют по- другому, начинаются нервы, и Дончич сливается. Характер такой. Гайку получит только в том случае, если будет играть рядом со звездой, у которой есть пасхальные.