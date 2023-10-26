Лука Дончич стал первым игроком в истории «Мавс» с трипл-даблом в первой игре сезона – 33+13+10 против «Сперс»

Теги Даллас Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Оскар Робертсон Яннис Адетокумбо Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» в гостевом матче обыграл «Сан-Антонио» – 126:119.

Лидер «Мавс» Лука Дончич отметился трипл-даблом: 33 очка, 13 подборов и 10 передач.

За 34 минуты на площадке словенец реализовал 13 из 25 бросков с игры (3 из 11 из-за дуги) и 4 из 7 с линии.

Он стал первым игроком в истории «Маверикс» с трипл-даблом в первом матче сезона.

Дончич также присоединился к Яннису Адетокумбо (2019 г.) и Оскару Робертсону (1961 г., 1966 г.) как единственным игрокам в истории НБА с 30-очковым трипл-даблом в первой игре регулярки.

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20 комментариев

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Рома Карабах
Лайвли, судя по первой игре, подходит для Луки прям хорошо. Будем надеяться, что сработаются
+30
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+30
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Алексей Малютин
Ответ dev0
Безумный юзедж
за 34 из 48? Да уж, безумный для одного из лучших игроков лиги с мячом в руках.
+17
0
+17
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Daff Rogers
Ответ Daff Rogers
он хотя бы в Далласе то лучший игрок? ©
Ребзя, вы чего налетели? Это шутка...отсылка к комменту Джексона о Дончиче)
+15
-2
+13
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Jerry Rodrogha
Ответ Daff Rogers
Ребзя, вы чего налетели? Это шутка...отсылка к комменту Джексона о Дончиче)
Мартина же
+6
0
+6
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Валентин Трошов
Но вы не забывайте, что он бездарь и вообще тянет команду вниз
+8
-3
+5
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malinin
Ответ Рома Карабах
Лайвли, судя по первой игре, подходит для Луки прям хорошо. Будем надеяться, что сработаются
Дончичу в принципе подходят подвижные центровые (Рэндольф и Тобей в сб. Словении).

Но у Лайвли прям зрелая игра для новичка - видимо школа Дьюка сказывается
+4
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Starkom
Ответ kelforever
Кайри, стоящий на дуге и покорно ожидающий когда в него бросят мячом, выглядит как что-то неправильное
Если он будет попадать, когда Лука в него бросает мячом, как в концовке в решающий момент, все будут только рады.
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arspurs9
Эх, не устает Лука закрывать хейтерам рты
+3
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Daff Rogers
Ответ StillInTheGame
МВП
он хотя бы в Далласе то лучший игрок? ©
+21
-19
+2
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StillInTheGame
МВП
+8
-7
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kelforever
Ответ Starkom
Если он будет попадать, когда Лука в него бросает мячом, как в концовке в решающий момент, все будут только рады.
Чтобы в концовке попадать, нужно до этого ритм поймать, очевидно, Кайри не из тех кто может загореться шмальнув пару трешек с получения.
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Ola BP
Ответ Daff Rogers
перепутал гангстеров, сорри
Ты не попадешь в gangsta paradise
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VKing24
Сколько же существует этих рекордов))
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Daff Rogers
Ответ Jerry Rodrogha
Мартина же
перепутал гангстеров, сорри
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kelforever
Кайри, стоящий на дуге и покорно ожидающий когда в него бросят мячом, выглядит как что-то неправильное
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Иван Лапин
Пончич
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dev0
Безумный юзедж
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Arty Novikoff
Ответ Arty Novikoff
Да хоть 66-66-66 Настоящий уровень виден только в плове.
Лукобои негодуют )
Но факт остается фактом. Он феерит только в проходных играх. Как только наступает плов, против него играют по- другому, начинаются нервы, и Дончич сливается. Характер такой. Гайку получит только в том случае, если будет играть рядом со звездой, у которой есть пасхальные.
0
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