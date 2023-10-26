« » в гостевом матче обыграл « » – 126:119.

Лидер «Мавс» отметился трипл-даблом: 33 очка, 13 подборов и 10 передач.

За 34 минуты на площадке словенец реализовал 13 из 25 бросков с игры (3 из 11 из-за дуги) и 4 из 7 с линии.

Он стал первым игроком в истории «Маверикс» с трипл-даблом в первом матче сезона.

Дончич также присоединился к (2019 г.) и Оскару Робертсону (1961 г., 1966 г.) как единственным игрокам в истории с 30-очковым трипл-даблом в первой игре регулярки.

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