Полностью женская бригада комментаторов назначена на матч «Бостон» – «Майами»

Теги Бостон Майами НБА Дорис Берк Баскетбол

ESPN назначил женскую комментаторскую бригаду на матч «Бостон» – «Майами», который состоится в ночь на субботу, 28 октября, 02:30 по московскому времени.

Бет Моуинс и Дорис Берк станут ведущими комментаторами, а Кэссиди Хуббарт будет работать у боковой линии.

В этом сезоне Берк занимает место комментатора ESPN, получив его после ухода Джеффа Ван Ганди в конце июня.

Первая в истории НБА трансляция с бригадой комментаторов, состоящей исключительно из женщин, состоялась в марте 2021 года в Международный женский день.

Трио Моуинс, Берк, Хуббарт также работало вместе на Международном женском дне для ESPN в начале этого года.

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5 комментариев

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Tim Timson
давайте и трёх баб рефери)
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kiper88
Ответ Андрей Петров
для них сшили спец форму в обтяжку, или у них нет привлекательных форм?
Там дамы уже в таком почтенном возросте, что ты не захочешь на это смотреть
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