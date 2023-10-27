Полностью женская бригада комментаторов назначена на матч «Бостон» – «Майами»

ESPN назначил женскую комментаторскую бригаду на матч « » – « », который состоится в ночь на субботу, 28 октября, 02:30 по московскому времени.

Бет Моуинс и Дорис Берк станут ведущими комментаторами, а Кэссиди Хуббарт будет работать у боковой линии.

В этом сезоне Берк занимает место комментатора ESPN, получив его после ухода Джеффа Ван Ганди в конце июня.

Первая в истории трансляция с бригадой комментаторов, состоящей исключительно из женщин, состоялась в марте 2021 года в Международный женский день.

Трио Моуинс, Берк, Хуббарт также работало вместе на Международном женском дне для ESPN в начале этого года.

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