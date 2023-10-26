«Бостон» отыграл «-6» в концовке матча с Нью-Йорком», Порзингис набрал 9 очков кряду

Теги Бостон Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Дрю Холидэй Кристапс Порзингис Баскетбол

«Бостон» в напряженной концовке добыл победу в первом матче сезона против «Нью-Йорка» (108:104).

Кельты уступали «-6» за 3,5 минуты до конца встречи. Камбэк начался с лэй-апа Дрю Холидэя, после чего Кристапс Порзингис принес своей команде 6 очков с линии штрафных бросков, а также оформил ключевой трехочковый через руки Джулиуса Рэндла на лидерство.

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7 комментариев

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RayAllen20
Ответ Djoyin
Порзингис показал, что он теперь третья звезда в Бостоне.
Вторая
+40
-2
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Givi Shotadze
У Кристапса в Бостоне огромный потенциал.
Были моменты он Йокича исполнял. Не будь Тейтум таким дуболомом за свою тридцатку статы, они легко выносили соперника...
Бостон ещё не принял Порзи как одного из лидеров, а он был самым эффективным на обеих сторонах площадки.
Здоровья и так держать...))))
+11
-2
+9
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Djoyin
Порзингис показал, что он теперь третья звезда в Бостоне.
+9
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RayAllen20
Там нью йорк конечно кирпичный завод в концовке устроил. Но Порзи не выживет играя по 40 минут, толкаясь с центровыми, Тэйтум на позиции тяжелого форварда тоже не надежно как то выглядит. Им бы центрового.
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Дмитрий Куркаев
Блин, я просто в щебете от дебюта Порзи.
Он сегодня реально был системообразующим игроком, и как будто даже Тейтум ушел куда-то в сторону вспомогательного скорера, я уж про Брауна молчу.
Боже, дай Кристапсу здоровья, пожалуйста ☘️
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panda_07
Ответ RayAllen20
Там нью йорк конечно кирпичный завод в концовке устроил. Но Порзи не выживет играя по 40 минут, толкаясь с центровыми, Тэйтум на позиции тяжелого форварда тоже не надежно как то выглядит. Им бы центрового.
Ну так Хорфорд в прайм только только выходит, все норм
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