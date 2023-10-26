«Бостон» отыграл «-6» в концовке матча с Нью-Йорком», Порзингис набрал 9 очков кряду
«Бостон» в напряженной концовке добыл победу в первом матче сезона против «Нью-Йорка» (108:104).
Кельты уступали «-6» за 3,5 минуты до конца встречи. Камбэк начался с лэй-апа Дрю Холидэя, после чего Кристапс Порзингис принес своей команде 6 очков с линии штрафных бросков, а также оформил ключевой трехочковый через руки Джулиуса Рэндла на лидерство.
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Были моменты он Йокича исполнял. Не будь Тейтум таким дуболомом за свою тридцатку статы, они легко выносили соперника...
Бостон ещё не принял Порзи как одного из лидеров, а он был самым эффективным на обеих сторонах площадки.
Здоровья и так держать...))))
Он сегодня реально был системообразующим игроком, и как будто даже Тейтум ушел куда-то в сторону вспомогательного скорера, я уж про Брауна молчу.
Боже, дай Кристапсу здоровья, пожалуйста ☘️