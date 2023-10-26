«Бостон» отыграл «-6» в концовке матча с Нью-Йорком», Порзингис набрал 9 очков кряду

« » в напряженной концовке добыл победу в первом матче сезона против « » (108:104).

Кельты уступали «-6» за 3,5 минуты до конца встречи. Камбэк начался с лэй-апа , после чего принес своей команде 6 очков с линии штрафных бросков, а также оформил ключевой трехочковый через руки Джулиуса Рэндла на лидерство.

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