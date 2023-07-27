Чинану Онуаку пополнил состав «Ховентуда»

Теги переходы Еврокубок Ховентуд чемпионат Испании Чинану Онуаку Баскетбол

Центровой Чинану Онуаку (26 лет, 208 см) перешел в «Ховентуд».

Стороны заключили 1-летний контракт.

Сезон-22/23 американский баскетболист провел, выступая за «Динамо Сассари» (9 матчей) и тель-авивский «Хапоэль» (10,7 очка, 7,5 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за игру в Еврокубке).

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