Чинану Онуаку пополнил состав «Ховентуда»

Центровой Чинану Онуаку (26 лет, 208 см) перешел в « ».

Стороны заключили 1-летний контракт.

Сезон-22/23 американский баскетболист провел, выступая за «Динамо Сассари» (9 матчей) и тель-авивский «Хапоэль» (10,7 очка, 7,5 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за игру в Еврокубке).

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно