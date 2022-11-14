Чинану Онуаку будет выступать за тель-авивский «Хапоэль»

Центровой Чинану Онуаку (26 лет, 208 см) в ближайшее время станет игроком тель-авивского .

Онуаку начинал сезон в , в 9 матчах Серии А он набирал 14,8 очка, 8,0 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру. Несмотря на удачное выступление Чинану, стороны договорились о расторжении контракта.

Центровой был выбран «Хьюстоном» под 37-м пиком на драфте НБА-2016. Он провел за «Рокетс» только шесть матчей за два сезона, выступая в основном в G-лиге.

В прошедшем сезоне Чинану набирал 16,1 очка, 9,6 подбора, 2,8 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч в чемпионате Израиля, он представлял клуб «Бней Герцлия».

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