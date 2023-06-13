Болельщик «Маккаби» ударил Чинану Онуаку по голове. Игрок плюнул в ответ

Теги Маккаби Плейтика видео болельщики чемпионат Израиля Хапоэль Тель-Авив Чинану Онуаку Баскетбол

Перед началом решающего третьего матча финальной серии чемпионата Израиля между игроком тель-авивского «Хапоэля» Чинану Онуаку и болельщиками тель-авивского «Маккаби» произошел конфликт.

Когда игроки «Хапоэля» выбегали из подтрибунного помещения на площадку за 20 минут до начала встречи, один из зрителей ударил Онуаку по голове. Американец остановился и плюнул в болельщика.

«Маккаби» выиграл у «Хапоэля» (94:90, 2-1) и завоевал 56-й титул чемпиона Израиля.

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2 комментария

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Julius Nwosu
Что за колхоз? Где охрана? Не финал, а турнир водокачки.
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+2
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Mikael Rikhard
в мире животных
0
0
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