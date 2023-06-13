Болельщик «Маккаби» ударил Чинану Онуаку по голове. Игрок плюнул в ответ

Перед началом решающего третьего матча финальной серии чемпионата Израиля между игроком тель-авивского « » Чинану Онуаку и болельщиками тель-авивского «Маккаби» произошел конфликт.

Когда игроки «Хапоэля» выбегали из подтрибунного помещения на площадку за 20 минут до начала встречи, один из зрителей ударил Онуаку по голове. Американец остановился и плюнул в болельщика.

« » выиграл у «Хапоэля» (94:90, 2-1) и завоевал 56-й титул чемпиона Израиля.

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