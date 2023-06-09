Джей Уильямс: «Йокич будет признан лучшим атакующим бигмэном в истории НБА еще до окончания своей карьеры»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что центровой « » может стать лучшим центровым в истории НБА.

«Йокич будет признан лучшим бигмэном в истории НБА по набору навыков в нападении еще до окончания своей карьеры. Он единственный в истории, кто ведет за собой команду и лидирует в плей-офф и по очкам, и по передачам, и по подборам. И я не вижу, что должно случиться, чтобы он начал сдавать.

Не говорю, что он будет доминировать как Шак или выиграет столько же чемпионств, что . Но по общему набору навыков – он превзойдет всех», – сказал Уильямс в эфире Get Up.

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