Джей Уильямс: «Йокич будет признан лучшим атакующим бигмэном в истории НБА еще до окончания своей карьеры»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич может стать лучшим центровым в истории НБА.
«Йокич будет признан лучшим бигмэном в истории НБА по набору навыков в нападении еще до окончания своей карьеры. Он единственный в истории, кто ведет за собой команду и лидирует в плей-офф и по очкам, и по передачам, и по подборам. И я не вижу, что должно случиться, чтобы он начал сдавать.
Не говорю, что он будет доминировать как Шак или выиграет столько же чемпионств, что Билл Расселл. Но по общему набору навыков – он превзойдет всех», – сказал Уильямс в эфире Get Up.
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