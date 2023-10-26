Джей Уильямс: «Нью-Йорк» – третья команда на Востоке»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что « » занимает третье место среди лучших команд в Восточной конференции после «Бостона» и «Милуоки».

«Я думаю, что «Никс» – третья команда на Востоке.

Они лучше, чем « ». Они обыграли «Кливленд» в прошлом сезоне в плей-офф. « » может стать «темной лошадкой». « » потерял заднюю линию, и ему придется побороться за выход в плей-офф. Я люблю Джимми Батлера и знаю, что его все время недооценивают», – сказал Уильямс.

Стивен Эй Смит согласился с коллегой.

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