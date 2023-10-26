Джей Уильямс: «Нью-Йорк» – третья команда на Востоке»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что «Нью-Йорк» занимает третье место среди лучших команд в Восточной конференции после «Бостона» и «Милуоки».
«Я думаю, что «Никс» – третья команда на Востоке.
Они лучше, чем «Кливленд». Они обыграли «Кливленд» в прошлом сезоне в плей-офф. «Орландо» может стать «темной лошадкой». «Майами» потерял заднюю линию, и ему придется побороться за выход в плей-офф. Я люблю Джимми Батлера и знаю, что его все время недооценивают», – сказал Уильямс.
Стивен Эй Смит согласился с коллегой.
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Я сам удивился тому, как Рандль с Робинзоном размазали переднюю линию Клевеланда. Но думаю это скорее от неопытности, неподготовленности и недооценки соперника Кавалерами. Чисто по таланту они выглядят сильнее Ников. И если эти команды встретятся в ПО опять, результат может быть совсем иным.
Я бы еще не забывал про Атланту, Филу (если помирятся с Харденом), да и молодой состав Пистонов может выстрелить.
Никс буквально, буквально ни в чем не изменились с прошлого сезона. тот же состав, те же тренерские наработки.
состав такой что все близки к потолку, возможно Куикли может добавить. При этом на Востоке, помимо Бостона и Милуоки, майами на месте, есть нереализовавшиеся кавс, дико прогрессирующие орландо с банкеро, от которого я жду прогресс года, индиана с прогрессирующим халибертоном, а еще коты в мешке бруклин, торонто и, возможно вашингтон.
т.е. в лучшем случае это 6 команда востока, а если чуть более реалистично это команда плей-ин