Кевин Дюрэнт – Леброну Джеймсу: «С нетерпением жду встречи с, возможно, лучшим игроком в истории»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

НБА опубликовала обращение форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта к Леброну ДжеймсуЛейкерс») накануне встречи их команд в рамках регулярного чемпионата.

«Прошло много времени с нашей последней встречи. С нетерпением жду встречи с, возможно, лучшим игроком в истории. Это всегда интересный вызов. Не терпится увидеться с тобой», – сказал Дюрэнт.

Джеймс и Дюрэнт встретятся на площадке впервые с 2018 года.

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15 комментариев

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xamer 9
Ответ Андрей 13
Возможно лучший... Есть просто лучший, и все понимают кто, а есть "возможно", но это не точно.
Можно не говорить за всех?)
У людей есть разное мнение, кому то Данкат лучший, кому то Кобе.
+9
-1
+8
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Поникший Руй
Кеша в заливе впервые с 19 сыграл, с Леброном впервые с 18 встретится, будет ли первая встреча с MVP финала с 17-18 ?
+6
0
+6
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Lawyer11
Ну почему «возможно» ? Лучшим игроком в истории
+12
-6
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Иван Лапин
Ответ Андрей 13
Возможно лучший... Есть просто лучший, и все понимают кто, а есть "возможно", но это не точно.
чемберлен?
+4
0
+4
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I'mNotChrisPaul
Ответ Поникший Руй
Кеша в заливе впервые с 19 сыграл, с Леброном впервые с 18 встретится, будет ли первая встреча с MVP финала с 17-18 ?
последний раз они играли друг против друга на Рождество 2018, когда Джеймс уже за Лейкерс играл (та самая игра, где он получил травму и сезон Лал начал плыть)
+3
0
+3
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dev0
Лейкерс подписали Кая Джонса, я новость пропустил?
+2
0
+2
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jakie
жесть, 5 лет. как так)
+1
0
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igorkuz45
"Лучший" с Дэвисом на двоих набрали 34 очка, а Кевин 33)))
+2
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Ивванов
Дюрант такими словами подлизнул или подколол?
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armageddon123456
Ответ igorkuz45
"Лучший" с Дэвисом на двоих набрали 34 очка, а Кевин 33)))
"Лучшесть" не только очками измеряется
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Чудинов Дмитрий
Звучит как признание в любви
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