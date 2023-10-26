Кевин Дюрэнт – Леброну Джеймсу: «С нетерпением жду встречи с, возможно, лучшим игроком в истории»

НБА опубликовала обращение форварда « » к (« ») накануне встречи их команд в рамках регулярного чемпионата.

«Прошло много времени с нашей последней встречи. С нетерпением жду встречи с, возможно, лучшим игроком в истории. Это всегда интересный вызов. Не терпится увидеться с тобой», – сказал Дюрэнт.

Джеймс и Дюрэнт встретятся на площадке впервые с 2018 года.

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