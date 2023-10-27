Энтони Дэвис оформил дабл-дабл во 2-м матче сезона против «Санз» – 30 очков и 12 подборов

Теги Лейкерс Финикс НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл во втором матче нового сезона НБА против «Финикса» (100:95).

В дебютной встрече сезона против «Наггетс» Дэвис не набрал ни одного очка во второй половине. В четверг в игре с «Санз» Энтони записал на свой счет 30 очков, 12 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

За 39 минут Дэвис реализовал 10 из 17 с игры и 9 из 10 с линии.

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6 комментариев

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lavrup
Ответ Андрей Собченко
вот не может он так каждую игру играть))) был бы мвп однозначно
Ну так одно дело против Йокича и Денвера, а другое дело против переломанного Финикса с Нюрком и Юбенксом.
+19
-3
+16
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Андрей Собченко
вот не может он так каждую игру играть))) был бы мвп однозначно
+5
-1
+4
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
на DPOY в этом году должен нацелиться
Это просто мега тупо, когда он не попал вообще никуда по голосованию, хотя провёл минут больше, чем обладатель награды
+4
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Ed Monix
Неужели он не может выдавать такую эффективность, как, скажем, Брэндон Ингрэм? Думаю, запросто. Осталось поймать чутьё броска, нормально чувствовать вес мяча. И полетит. А то как-то странно, что Эмбиид и Йокич, Порзингис и Лопез, Таунс и Валанчунас швыряют трёхи с приличным процентом, а Дэвис будто забыл, насколько он хорош. Такое ощущение, что он почему-то концентрацию теряет, не может сосредоточиться нормально на отдельных отрезках, будто голова вообще не баскетболом занята.
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noke
Ответ Андрей Собченко
вот не может он так каждую игру играть))) был бы мвп однозначно
Против Санс все приличные большие так будут играть.
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Vgorodeslyakot
В этом сезоне Девис будет долбить по четным.
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