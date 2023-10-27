Форвард « » оформил дабл-дабл во втором матче нового сезона против « » (100:95).

В дебютной встрече сезона против «Наггетс» Дэвис не набрал ни одного очка во второй половине. В четверг в игре с «Санз» Энтони записал на свой счет 30 очков, 12 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

За 39 минут Дэвис реализовал 10 из 17 с игры и 9 из 10 с линии.

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