Энтони Дэвис оформил дабл-дабл во 2-м матче сезона против «Санз» – 30 очков и 12 подборов
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл во втором матче нового сезона НБА против «Финикса» (100:95).
В дебютной встрече сезона против «Наггетс» Дэвис не набрал ни одного очка во второй половине. В четверг в игре с «Санз» Энтони записал на свой счет 30 очков, 12 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.
За 39 минут Дэвис реализовал 10 из 17 с игры и 9 из 10 с линии.
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Это просто мега тупо, когда он не попал вообще никуда по голосованию, хотя провёл минут больше, чем обладатель награды