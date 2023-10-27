Леброн Джеймс о критике Дэвиса: «Нам плевать, что о нем говорят»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Финикс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время интервью сразу после победы над «Финиксом» (100:95) ответил на вопрос о критике в адрес Энтони Дэвиса.

В дебютной встрече сезона против «Наггетс» Дэвис не набрал ни одного очка во второй половине. В четверг в игре с «Санз» Энтони записал на свой счет 30 очков, 12 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Журналист: Дэвиса сильно критиковали за вторую половину матча в Денвере. Как сегодняшнее выступление характеризует его?

Леброн: Нам плевать, что там говорят об Эй Ди. Нам все равно. Эй Ди все равно. Он не смотрит все эти соцсети, не знает, что там происходит. Плевать. Он будет делать свое дело.

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1 комментарий

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armageddon123456
Ну сегодня Антонио был более чем хорош
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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