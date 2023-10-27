Звездный форвард « » во время интервью сразу после победы над « » (100:95) ответил на вопрос о критике в адрес .

В дебютной встрече сезона против «Наггетс» Дэвис не набрал ни одного очка во второй половине. В четверг в игре с «Санз» Энтони записал на свой счет 30 очков, 12 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Журналист: Дэвиса сильно критиковали за вторую половину матча в . Как сегодняшнее выступление характеризует его?

Леброн: Нам плевать, что там говорят об Эй Ди. Нам все равно. Эй Ди все равно. Он не смотрит все эти соцсети, не знает, что там происходит. Плевать. Он будет делать свое дело.

Перемен! «Кливленд»

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?