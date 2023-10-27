Разыгрывающий Дэмиан Лиллард дебютировал за « » и сыграл важную роль в победной встрече с «Филадельфией» (118:117).

Лиллард стал автором решающих попаданий в концовке, набрав последние 11 очков всей команды в матче. В частности, он отличился из-за дуги при счете 113:111 и исполнил два точных штрафных при 116:114.

Первое попадание Лилларда в форме «Бакс» состоялось через несколько минут после стартового спорного.

Лиллард набрал 39 очков, 8 подборов и 4 передачи.

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