Дэмиан Лиллард стал автором решающих попаданий в концовке матча с «Сиксерс»

Теги Милуоки Филадельфия НБА Баскетбол - видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард дебютировал за «Милуоки» и сыграл важную роль в победной встрече с «Филадельфией» (118:117).

Лиллард стал автором решающих попаданий в концовке, набрав последние 11 очков всей команды в матче. В частности, он отличился из-за дуги при счете 113:111 и исполнил два точных штрафных при 116:114.

Первое попадание Лилларда в форме «Бакс» состоялось через несколько минут после стартового спорного.

Лиллард набрал 39 очков, 8 подборов и 4 передачи.

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8 комментариев

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Nightyork97
Как же красиво он себе создал пространство для броска против Убрэ. Плюс побил рекорд по количеству очков среди дебюнтанов в истории Бакс. Прошлый был установлен в 1984 Каннингемом. Мощно ⌚
+16
-2
+14
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Alexander Permyakov
Ответ Nightyork97
Как же красиво он себе создал пространство для броска против Убрэ. Плюс побил рекорд по количеству очков среди дебюнтанов в истории Бакс. Прошлый был установлен в 1984 Каннингемом. Мощно ⌚
Каммингсом, а не Каннингемом)
+7
0
+7
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Леша Макаров
Ответ noke
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9 из 20 это буквально средний процент с игры чела у тебя на аве. Тоже ясно?)
+3
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Nightyork97
Ответ Alexander Permyakov
Каммингсом, а не Каннингемом)
Точно, это я уже сплю. Т9 на Каннингема ввел. Тот Терри и Каммингс, а не Кейд.
+2
-1
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noke
Ответ Леша Макаров
9 из 20 это буквально средний процент с игры чела у тебя на аве. Тоже ясно?)
Не совсем, остался вопрос, 9 из 20 - это 45% (у типа снайпера-скорера), у чела у меня на аватаре (универсала со специализацией в защиту), даже с учётом провальных последних лет в другой форме - 47,3%. Что в вашей вселенной означает слово "буквально"?
А, Дейм по карьере до 44% не добирается, всё все вопросы сняты, какая точность с игры - такая и точность формулировок фанатов.
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melliur
Ответ noke
Не совсем, остался вопрос, 9 из 20 - это 45% (у типа снайпера-скорера), у чела у меня на аватаре (универсала со специализацией в защиту), даже с учётом провальных последних лет в другой форме - 47,3%. Что в вашей вселенной означает слово "буквально"? А, Дейм по карьере до 44% не добирается, всё все вопросы сняты, какая точность с игры - такая и точность формулировок фанатов.
16.3 очка в среднем за игру у пипенна, у Лиллард в среднем за игру 25.2 к слову.
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noke
Ответ melliur
16.3 очка в среднем за игру у пипенна, у Лиллард в среднем за игру 25.2 к слову.
Санкт-Петербург – самый северный из крупных мегаполисов мира, его иногда называют «Город белых ночей».
Тоже к слову пришлось.
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