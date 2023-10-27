Дэмиан Лиллард стал автором решающих попаданий в концовке матча с «Сиксерс»
Разыгрывающий Дэмиан Лиллард дебютировал за «Милуоки» и сыграл важную роль в победной встрече с «Филадельфией» (118:117).
Лиллард стал автором решающих попаданий в концовке, набрав последние 11 очков всей команды в матче. В частности, он отличился из-за дуги при счете 113:111 и исполнил два точных штрафных при 116:114.
Первое попадание Лилларда в форме «Бакс» состоялось через несколько минут после стартового спорного.
Лиллард набрал 39 очков, 8 подборов и 4 передачи.
Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?
А, Дейм по карьере до 44% не добирается, всё все вопросы сняты, какая точность с игры - такая и точность формулировок фанатов.
Тоже к слову пришлось.