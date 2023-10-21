Адетокумбо и Лиллард набрали на двоих 45 очков в матче с «Мемфисом»
Звездный дуэт «Милуоки» Яннис Адетокумбо – Дэмиан Лиллард помог команде справиться с «Мемфисом» в предсезонном матче (124:116).
Адетокумбо и Лиллард набрали на двоих 45 очков.
В активе Янниса 26 очков, 7 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота. На счету Лилларда 19 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват.
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