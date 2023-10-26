Кавай Ленард о 4 потерях: «Этого нельзя допускать. Я должен быть аккуратнее при передачах»

Легкий форвард « » подвел персональные итоги первой игры регулярного чемпионата против « » (123:111).

«Надо быть аккуратнее при передачах. У меня было 4 потери. Этого нельзя допускать. <...>

Я должен быть лучше как лидер и стабильнее доставлять мяч своим партнерам по команде», – сказал Ленард после игры.

Чемпион-2019 за 29 минут на площадке также отметился 23 очками и 6 передачами, реализовав 9 из 17 попыток с игры (5 из 5 из-за дуги).

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