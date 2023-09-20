ФИБА опубликовала продвинутую статистику с ЧМ-2023. Дончич совершил 92,5% бросков в прыжке с сопротивлением, более половины всех касаний завершал броском по кольцу

ФИБА опубликовала продвинутую статистику с чемпионата мира-2023, из которой можно выделить несколько примечательных моментов, отталкиваясь от звезды «Далласа» и сборной Словении Луки Дончича.

Хотя Деннис Шредер стал лучшим игроком по количеству очков за владение (1,448) после заслонов, Дончич возглавил несколько других категорий.

Словенская суперзвезда совершил 92,5% бросков в прыжке с сопротивлением – это самый высокий показатель среди игроков, совершивших не менее 20 «джамперов». Лидер Канады стал четвертым с 83,3%.

Также 50,7% всех касаний Дончичем мяча заканчивались попыткой броска с игры. Противоположные 49,3%, которые приходились на передачу партнеру, стали самым низким показателем на турнире среди всех игроков с 300 касаниями и более. Для сравнения, 63,6% всех касаний на турнире заканчивались пасом. Однако почти 30% передач Дончича заканчивались броском партнера по команде – лучший показатель на турнире.

Также словенцу не удавалось разобраться с соперниками в изоляции: если Деннис Шредер возглавил список с показателем 1,77 очка за владение, а стал вторым (1,73), то Дончич занял 25-е место в списке с показателем 1,13.

Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта