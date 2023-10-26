«Масса эмоций». Виктор Вембаньяма признался, что волновался перед дебютным матчем

Теги Даллас Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признался, что перед началом своего дебютного матча в лиге волновался больше, чем обычно.

«Конечно, масса эмоций.

Я буду много думать об этом матче, пока единственном матче, который я сыграл. Но сезон очень длинный. Честно. У нас есть другие заботы, и это пройдет. Наш ритм настолько быстрый, что мы уже концентрируемся на следующем матче», – сказал француз.

За 23 минуты в матче против «Далласа» (119:126) Вембаньяма отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, 2 перехватами, 2 передачами и блок-шотом.

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3 комментария

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Agent Smith
Волнение было заметно. Но и Попович, видать, запретил в краску лезть🏀
+2
0
+2
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Сергей Пузанков
Ответ Александр Спирин
5 потерь на 2 передачи. Так и запишем.
Да что уж мелочиться, пишите просто: 5 потерь, 5 фолов
0
0
0
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