«Масса эмоций». Виктор Вембаньяма признался, что волновался перед дебютным матчем

Новичок « » признался, что перед началом своего дебютного матча в лиге волновался больше, чем обычно.

«Конечно, масса эмоций.

Я буду много думать об этом матче, пока единственном матче, который я сыграл. Но сезон очень длинный. Честно. У нас есть другие заботы, и это пройдет. Наш ритм настолько быстрый, что мы уже концентрируемся на следующем матче», – сказал француз.

За 23 минуты в матче против « » (119:126) Вембаньяма отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, 2 перехватами, 2 передачами и блок-шотом.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило