«Масса эмоций». Виктор Вембаньяма признался, что волновался перед дебютным матчем
Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признался, что перед началом своего дебютного матча в лиге волновался больше, чем обычно.
«Конечно, масса эмоций.
Я буду много думать об этом матче, пока единственном матче, который я сыграл. Но сезон очень длинный. Честно. У нас есть другие заботы, и это пройдет. Наш ритм настолько быстрый, что мы уже концентрируемся на следующем матче», – сказал француз.
За 23 минуты в матче против «Далласа» (119:126) Вембаньяма отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, 2 перехватами, 2 передачами и блок-шотом.
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