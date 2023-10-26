Виктор Вембаньяма: «Хотим начать регулярку с как можно большего количества побед»

Центровой « » не настроен на отдых во втором матче сезона.

«Сперс» примут «Рокетс» в ночь на субботу, 28 октября, 03:00 по московскому времени.

«Мы все голодны до целого сезона, но особенно до следующей игры. Хотим начать регулярку с как можно большего количества побед, чтобы сделать задел наперед, поэтому уже предвкушаем матч в пятницу», – цитирует Вембаньяму обозреватель Том Осборн.

В дебютной игре француз набрал 15 очков, сделал 5 подборов, 5 потерь, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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