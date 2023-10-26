Грегг Попович: «Виктор Вембаньяма – очень зрелый молодой человек с расставленными приоритетами»

Теги Даллас Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович был впечатлен особой атмосферой, царившей на арене во время дебютного матча Виктора Вембаньямы в лиге, и считает, что первый номер драфта-2023 успешно выступил.

«Ну как я могу это отрицать? Это совершенно очевидно, как два плюс два равно четыре. Виктору сегодня было уделено много внимания, и это не изменится.

К счастью для нас, он очень зрелый молодой человек с расставленными приоритетами и знает, чего хочет. Он уже профессионал. Мне не нужно учить его, что значит быть профессионалом. Его родители и другие тренеры уже сделали это.

Самое сложное для игрока – войти в ритм, когда у него возникли проблемы с фолами. Зрелость Виктора проявилась в последние семь минут, когда он просто выходил и играл. Многие игроки к этому моменту уже выпали бы из игры. С учетом этого, я считаю, он замечательно выступил», – сказал Попович.

Француз за 23 минуты на паркете отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, 2 перехватами, 2 передачами и блок-шотом.

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12 комментариев

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milya ololo
Ответ Андрей 13
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спасибо за аналитику. будь вы скаутом, или гендиром похоронили бы Гарнетта после первого же сезона да?
+16
-1
+15
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Алексей Ильин
*Не набрал 30+20+10+5 в первом матче*

- Ну всее точно баст!!!1

Хотя уже не удивляюсь подобным комментам, скрипты какие то.
+12
0
+12
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McLARENf1
Самодисциплина самое главное для профессионалов. Главное чтобы ему не вскружило голову такая медийность, удачи Виктору
+7
0
+7
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milya ololo
Ответ Андрей 13
я лишь выразил сомнения по поводу его самоуверенности. но считаю его шансы заиграть высоки, несмотря на не вполне уверенную первую игру. и с чего вы взяли, что я его "похоронил"? сейчас не нулевые, и не 90-е, и он не студент, цифры показал скромные, не все так гладко, как многие думали. а что будет в плей-офф, если у са он будет?
да всмысле скромные. 15 очков набрал. вначале из-за неопытности набрал фолов да.
но сколько он должен был набрать? как Дюрэнт 18? чтоб дебют был нормальным?))

да и играли САС против одной из лучших команд лиги.
+3
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+3
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Сергей Пузанков
Ответ Андрей 13
я лишь выразил сомнения по поводу его самоуверенности. но считаю его шансы заиграть высоки, несмотря на не вполне уверенную первую игру. и с чего вы взяли, что я его "похоронил"? сейчас не нулевые, и не 90-е, и он не студент, цифры показал скромные, не все так гладко, как многие думали. а что будет в плей-офф, если у са он будет?
15 очков за 23 минуты - не совсем скромные цифры. Данкан начал с тех же 15 очков, но за 35 минут.
+3
0
+3
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Андрей 13
Ответ milya ololo
да всмысле скромные. 15 очков набрал. вначале из-за неопытности набрал фолов да. но сколько он должен был набрать? как Дюрэнт 18? чтоб дебют был нормальным?)) да и играли САС против одной из лучших команд лиги.
Даллас одна из лучших команд лиги? Хоть бы до плей-офф добрались .Здесь не только цифры, но и то, как он смотрелся в целом. Дело в том, что не факт, что он по сезону не выдаст 15 очков. И это не будет катастрофой. Возможно он будет прогрессировать несколько сезонов, чтобы выйти в прайм. Но все отмечали его физические данные и навык, как игрока, который уже состоялся. поэтому если не заиграет сразу, может и не заиграть вовсе. Есть ли ему куда расти и в чем прибавлять, если все говорят, что он уже вырос и все умеет? Так или иначе, я считаю, что вопрос по нему еще открыт.
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Сергей Пузанков
Ответ milya ololo
извините но я верю аналитикам pinnacle и синдикатам. если даллас котируется на 4-5 месте в котировках крупных заграничных биржах, конторах, на чемпионство. имеет смысл считать их одной из лучших команд лиги. но опять же имхо! :)
Я так понимаю вы нашли одну контору, которая ставит их на уровне 5-7 места, решили чуть приукрасить до 4-5? То, что я вижу в разных источниках - это 9-11 место. Ну и это даже это не ставит команду в топ10 по силе на данный момент, это ведь прогноз на весь сезон, который учитывает шанс, что Даллас сможет обменять одну из своих звёзд на кого-то более подходящего команде.
+1
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Сергей Пузанков
Ответ milya ololo
да всмысле скромные. 15 очков набрал. вначале из-за неопытности набрал фолов да. но сколько он должен был набрать? как Дюрэнт 18? чтоб дебют был нормальным?)) да и играли САС против одной из лучших команд лиги.
Ну вот последний тезис зря, конечно. Против одной из «20 лучших команд лиги» лучше было бы. У которой, к тому же, в передней линии нет особо выдающихся игроков.
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