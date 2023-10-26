Грегг Попович: «Виктор Вембаньяма – очень зрелый молодой человек с расставленными приоритетами»

Главный тренер « » был впечатлен особой атмосферой, царившей на арене во время дебютного матча в лиге, и считает, что первый номер драфта-2023 успешно выступил.

«Ну как я могу это отрицать? Это совершенно очевидно, как два плюс два равно четыре. Виктору сегодня было уделено много внимания, и это не изменится.

К счастью для нас, он очень зрелый молодой человек с расставленными приоритетами и знает, чего хочет. Он уже профессионал. Мне не нужно учить его, что значит быть профессионалом. Его родители и другие тренеры уже сделали это.

Самое сложное для игрока – войти в ритм, когда у него возникли проблемы с фолами. Зрелость Виктора проявилась в последние семь минут, когда он просто выходил и играл. Многие игроки к этому моменту уже выпали бы из игры. С учетом этого, я считаю, он замечательно выступил», – сказал Попович.

Француз за 23 минуты на паркете отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, 2 перехватами, 2 передачами и блок-шотом.

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