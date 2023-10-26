Девин Васселл: «Ожидаю от Виктора Вембаньямы отличной игры против «Хьюстона»

Атакующий защитник « » после поражения от « » (119:126) заявил, что в следующем матче должен выступить лучше.

«Это был его первый матч, возможно, он нервничал или что-то еще, но он помог нам в четвертой четверти.

Мы знаем, на что способен Виктор. Он забросил несколько своевременных мячей, несколько важных мячей, провел несколько важных атак. У него не будут возникать проблемы с фолами в каждом матче, поэтому я ожидаю от него отличной игры против «Хьюстона», – сказал Васселл.

Француз за 23 минуты на паркете отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, 2 перехватами, 2 передачами и блок-шотом.

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