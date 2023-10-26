Девин Васселл: «Ожидаю от Виктора Вембаньямы отличной игры против «Хьюстона»

Теги Даллас Сан-Антонио НБА Девин Васселл Виктор Вембаньяма Баскетбол

Атакующий защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл после поражения от «Далласа» (119:126) заявил, что в следующем матче Виктор Вембаньяма должен выступить лучше.

«Это был его первый матч, возможно, он нервничал или что-то еще, но он помог нам в четвертой четверти.

Мы знаем, на что способен Виктор. Он забросил несколько своевременных мячей, несколько важных мячей, провел несколько важных атак. У него не будут возникать проблемы с фолами в каждом матче, поэтому я ожидаю от него отличной игры против «Хьюстона», – сказал Васселл.

Француз за 23 минуты на паркете отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, 2 перехватами, 2 передачами и блок-шотом.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий