Девин Васселл: «Ожидаю от Виктора Вембаньямы отличной игры против «Хьюстона»
Атакующий защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл после поражения от «Далласа» (119:126) заявил, что в следующем матче Виктор Вембаньяма должен выступить лучше.
«Это был его первый матч, возможно, он нервничал или что-то еще, но он помог нам в четвертой четверти.
Мы знаем, на что способен Виктор. Он забросил несколько своевременных мячей, несколько важных мячей, провел несколько важных атак. У него не будут возникать проблемы с фолами в каждом матче, поэтому я ожидаю от него отличной игры против «Хьюстона», – сказал Васселл.
Француз за 23 минуты на паркете отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, 2 перехватами, 2 передачами и блок-шотом.
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