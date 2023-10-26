Первый номер драфта-2023 провел свой первый официальный матч в – «Сперс» уступили « » (119:126).

Француз за 23 минуты на паркете отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, двумя перехватами, двумя передачами и блок-шотом.

Центровой реализовал 6 из 9 бросков с игры (3 из 5 трехочковых).

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Перемен! «Индиана»

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru