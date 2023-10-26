Виктор Вембаньяма дебютировал в НБА – 15 очков, 5 подборов, 5 потерь

Теги Даллас Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма провел свой первый официальный матч в НБА – «Сперс» уступили «Далласу» (119:126).

Француз за 23 минуты на паркете отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, двумя перехватами, двумя передачами и блок-шотом.

Центровой реализовал 6 из 9 бросков с игры (3 из 5 трехочковых).

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53 комментария

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Zed_patriot
у Кокорина в Фиорентине и то круче стата была
+66
-16
+50
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Васселл
Ответ Евгений Лифшиц
ну игру провалил, конечно, но даже сегодня моментами было интересно смотреть.
Скут провалил, а тут нормально всё. Характер есть, на пяти фолах команду вернул в игру. Вопросы к Попу и партнёрам, почему мяч в концовке ему не дали
+38
-3
+35
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Djoyin
Вижу 2 перехвата в статистике. Вроде бы это не Крис Пол, а дебютирующий центровой
+34
-3
+31
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Алекс Баландин
Виктор сыграл хорошо (я смотрел матч в отличие от 90% тех, кто напишет ниже). Видно что юный великан думает на площадке, и делает это на хорошей скорости. Большие вопросы к команде. Как шпоры умудрились выигрывая на 6 очков 2 четверть за 50 секунд до конца, при своем владении, проиграть ее на три очка?
+30
-3
+27
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TurboMen
ещё в стату добавьте 5 фолов - красиво получается
+22
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слесарь Гавриленко
Ответ Djoyin
Вижу 2 перехвата в статистике. Вроде бы это не Крис Пол, а дебютирующий центровой
у дебютирующего центрового первые очки в карьере - трёха без сопротивления.
Шакилы молча охреневают
+18
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Misha_Sapunov
Ответ Евгений Лифшиц
ну игру провалил, конечно, но даже сегодня моментами было интересно смотреть.
провалил))) с такой бросковой эффективностью ага. пару флопчиков словил по неопытности, а так норм. один плохой бросок за игру всего. меньше кайри.
+23
-5
+18
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azfotki
Тим Данкан начал тоже с 15 очков и 6 из 9 с игры.
+20
-2
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GLW
комменты спортс.ру дончич 13 из 25 с игры - "мбп", Вемби 15 очков за 21 минуты 6 из 9 - "распиаренная палка, теперь понял, что такое настаящая нба"
+19
-4
+15
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Алексей Малютин
Ответ boller_73
Это Карри, только 2,5м ростом
скорее бешамель, он же француз.
+16
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melmi
Ответ Евгений Лифшиц
ну игру провалил, конечно, но даже сегодня моментами было интересно смотреть.
Скорее полет нормальный
Привыкнет к ритму , к судейству и еще прибавит
Поуп ( что ожидалось ) немного придерживает парня , даже без переборов фолов не стал бы ему больше 30 минут давать
+10
-1
+9
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nikitosdaipoltos
Ответ Алексей Малютин
так определись. Это Данкана или всё-таки Робинса задрафтовали? Вроде Тимми в плохой защите замечен не был.
это рофл или ты серьёзно?)
(Данкан Робинсон из Хит)
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rembrandao
Ответ Dima67
3 из 5 трехочковых для чувака с таким ростом - это очень круто, особенно для дебюта
Зайон вроде 4 из 4 в первом матче забивал
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ leon01
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Когда травм и проблем с весом нет, он действительно очень хорошо играет.
+6
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Никита Скитлов
Ответ milya ololo
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гарнетт ведь тоже года три адаптировался, в итоге один из величайших тф современности
+7
-1
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Ужратый Гусениц
по игре кажется что Сперс задрафтовали 250 см Данкана Робинсона, та же вялая защита, отлеты от контактов, стоит просто на дуге
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Dima67
3 из 5 трехочковых для чувака с таким ростом - это очень круто, особенно для дебюта
+7
-2
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Misha_Sapunov
Ответ АРХАТ
Ладно, не увидел - 2 всё-таки сделал, но всё равно "-3")
вы великий аналитик))
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Алексей Малютин
Ответ Air Hornet
Миллер уверенней всех дебютировал получается? В 4ой четверти х-фактором сегодня выступил...
Виктор Лайвли увереннее всех дебютировал. Подборы, алеупы, защита. Не пойму только о каком дриблинге и трехах все говорят. Парень топорный, но вонзает с мясом и борется хорошо. В целом, невиданный со времкн Леброна, хайп оправдан. Хотя до Зайона конечно не дотягивает по всем категориям.
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milya ololo
Ответ Никита Скитлов
гарнетт ведь тоже года три адаптировался, в итоге один из величайших тф современности
гарнетт в 19 ж миньке начал играть. набирал в среднем 10 в первый сезон.

если вемби будет набирать 10+- тут будут писать о чудовищном провале))
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RayAllen20
Ответ Ужратый Гусениц
по игре кажется что Сперс задрафтовали 250 см Данкана Робинсона, та же вялая защита, отлеты от контактов, стоит просто на дуге
но хрен ты ему помешаешь бросать эти трехи:)
+4
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ivan petrov
Ответ АРХАТ
Ладно, не увидел - 2 всё-таки сделал, но всё равно "-3")
Конечно, он же ПГ играет.
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A.L.F.
Ответ nikitosdaipoltos
это рофл или ты серьёзно?) (Данкан Робинсон из Хит)
Да чел так написал, что в контексте Спёрс и по позиции многие подумали, что он про Тима Данкана и Адмирала Робинсона в одном лице!) Я только после твоего комментария понял о ком он)
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ Алексей Малютин
а в какой день недели их нет?
Я имею ввиду не его стабильность, а уровень его игры (опять же, без лишнего веса). Он смог остаться таким же эффективным как и в NCAA и показывал башенные для новичка цифры до первых травм.
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Алексей Малютин
Ответ Лучолвоео Оеоваллуду
Когда травм и проблем с весом нет, он действительно очень хорошо играет.
а в какой день недели их нет?
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