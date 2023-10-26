Виктор Вембаньяма дебютировал в НБА – 15 очков, 5 подборов, 5 потерь
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма провел свой первый официальный матч в НБА – «Сперс» уступили «Далласу» (119:126).
Француз за 23 минуты на паркете отметился 15 очками, 5 подборами, 5 потерями, двумя перехватами, двумя передачами и блок-шотом.
Центровой реализовал 6 из 9 бросков с игры (3 из 5 трехочковых).
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Привыкнет к ритму , к судейству и еще прибавит
Поуп ( что ожидалось ) немного придерживает парня , даже без переборов фолов не стал бы ему больше 30 минут давать
(Данкан Робинсон из Хит)
если вемби будет набирать 10+- тут будут писать о чудовищном провале))