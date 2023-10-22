Ксавьер Рэтан-Мэйс набрал 31 очко в победном матче против «Нижнего Новгорода»

Защитник « » Ксавьер Рэтан-Мэйс записал на свой счет 31 очко в победном матче с «Нижним Новгородом» (88:83) в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ.

За 37 минут канадец реализовал 11 из 19 с игры, а также отметился 5 подборами, 3 передачами и 2 перехватами, получив 39 баллов в рейтинге эффективности.

Ранее Рэтан-Мэйс отличался высокой результативностью в победных матчах с «Минском» (24 очка), «Автодором» (38) и «Локомотивом-Кубань» (25).