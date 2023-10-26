Осар Томпсон сделал 5 блок-шотов против «Хит» и повторил рекорд НБА среди дебютантов, не являющихся центровыми

Пятый номер драфта-2023 провел свой первый матч за « » – «Пистонс» в гостях уступили « » (102:103).

Томпсон за 27 минут на паркете набрал 4 очка (1 из 7 с игры), сделал 7 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов.

Как информирует StatMambа, это повторение рекорда среди всех игроков, проводящих свой первый матч в лиге и не являющихся центровыми.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Перемен! «Индиана»

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru