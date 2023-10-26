Осар Томпсон сделал 5 блок-шотов против «Хит» и повторил рекорд НБА среди дебютантов, не являющихся центровыми
Пятый номер драфта-2023 Осар Томпсон провел свой первый матч за «Детройт» – «Пистонс» в гостях уступили «Майами» (102:103).
Томпсон за 27 минут на паркете набрал 4 очка (1 из 7 с игры), сделал 7 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов.
Как информирует StatMambа, это повторение рекорда НБА среди всех игроков, проводящих свой первый матч в лиге и не являющихся центровыми.
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