Осар Томпсон сделал 5 блок-шотов против «Хит» и повторил рекорд НБА среди дебютантов, не являющихся центровыми

Теги Детройт Майами НБА Осар Томпсон Баскетбол

Пятый номер драфта-2023 Осар Томпсон провел свой первый матч за «Детройт» – «Пистонс» в гостях уступили «Майами» (102:103).

Томпсон за 27 минут на паркете набрал 4 очка (1 из 7 с игры), сделал 7 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов.

Как информирует StatMambа, это повторение рекорда НБА среди всех игроков, проводящих свой первый матч в лиге и не являющихся центровыми.

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4 комментария

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antony18
Ответ Крокозябра
А написать чей рекорд повторил можно было?
Roy Hinson, а рекорд среди всех игроков у Шона Брэдли - 8
+7
0
+7
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VKing24
Переволновался немного, а так сыграл неплохо, очень интересно, что получится из него и брата
+5
0
+5
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SHawk
Для первой игры достойно, еще б бросочек подтянуть
+3
0
+3
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Крокозябра
А написать чей рекорд повторил можно было?
+3
0
+3
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