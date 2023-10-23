Nike подписала Вембаньяму, Миллера, Томпсонов и еще девятерых новичков

заключила соглашения с тринадцатью баскетболистами, выбранными на драфте этого года.

Компания подписала («Сан-Антонио», 1-й пик), («Шарлотт», 2-й пик), братьев и Осара Томпсонов («Хьюстон» и «Детройт», 4-й и 5-й пики), («Орландо», 6-й пик), Билаля Кулибали («Вашингтон», 7-й пик), Кэйсона Уоллеса («Оклахома», 10-й пик), Дерека Лайвли («Даллас», 12-й пик), Джордана Хоукинса («Новый Орлеан», 14-й пик), Кейонте Джорджа («Юта», 16-й пик), Оливье-Макса Проспера («Даллас», 24-й пик), Джулиана Стротера («Денвер», 29-й пик) и Кобе Брауна («Клипперс», 30-й пик).