Nike подписала Вембаньяму, Миллера, Томпсонов и еще девятерых новичков

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Nike заключила соглашения с тринадцатью баскетболистами, выбранными на драфте этого года.

Компания подписала Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио», 1-й пик), Брэндона Миллера («Шарлотт», 2-й пик), братьев Амена и Осара Томпсонов («Хьюстон» и «Детройт», 4-й и 5-й пики), Энтони Блэка («Орландо», 6-й пик), Билаля Кулибали («Вашингтон», 7-й пик), Кэйсона Уоллеса («Оклахома», 10-й пик), Дерека Лайвли («Даллас», 12-й пик), Джордана Хоукинса («Новый Орлеан», 14-й пик), Кейонте Джорджа («Юта», 16-й пик), Оливье-Макса Проспера («Даллас», 24-й пик), Джулиана Стротера («Денвер», 29-й пик) и Кобе Брауна («Клипперс», 30-й пик).

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3 комментария

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Tik Tot Don Don
Ответ aleksandre
Где Вемби на фото? Он не приехал? :)
Делал фото
+10
0
+10
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aleksandre
Где Вемби на фото? Он не приехал? :)
+1
0
+1
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banderos
Миллеру деньги понадобятся
0
0
0
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